Tras sufrir muchas traiciones, Angelina Jolie pasará un buen tiempo en Camboya

Angelina Jolie acepta que ha sufrido muchas traiciones

A pesar de ello, Angelina reconoció que le sigue gustando pasar tiempo con la gente a la que quiere. "Si alguien quiere ver mala televisión y pedir comida tailandesa, soy la primera en ponerme los calcetines peludos y sentarme a su lado. Me gusta estar con la gente a la que quiero. No soy alguien que pide estar sola. No soy esa persona que dice: 'Ojalá pudiera estar sola para tener mis placeres culpables'. Porque normalmente mi placer culpable es estar con alguien. Me encanta hacer algo que les haga felices. Eso sí que me hace feliz", aseguró la también directora y productora de cine.

Angelina Jolie también cree que ha podido desarrollar un fuerte vínculo con sus fans a través de sus proyectos cinematográficos. "Entrar en una habitación llena de gente que no conoces y tener mucho en común muy rápidamente porque de alguna manera has estado en su casa en la televisión o has hecho reír a sus hijos o saben algo personal, eso es muy bonito", explicó la actriz de 49 años.