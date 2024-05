Vivienne, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, se quita el apellido de su papá

Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt no usan el apellido de su papá

Esta información surge meses después de que la otra hija de la ex pareja, Zahara, hiciera lo mismo durante una presentación de la hermandad Alpha Kappa en la universidad Spelman College.

Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt y Knox Jolie-Pitt (Getty Images)

La joven de 19 años se refirió a sí misma como Zahara Marley Jolie en ese momento, algo que los usuarios de las redes sociales se apresuraron a señalar.

Us Weekly informó anteriormente que otro de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, Maddox, de 22 años, "no usa Pitt como apellido en documentos que no son legales y en cambio, utiliza Jolie".

Programa de The Outsiders (Playbill)

Jolie y Pitt también son papás de Pax, de 20 años, Shiloh, de 17, y Knox, de 15, quien es el gemelo de Vivienne.