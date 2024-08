Cory y Topanga de 'Aprendiendo a vivir' intentaron ser novios pero fracasaron

La amistad entre Ben Savage y el elenco de ‘Aprendiendo a vivir’ se rompió

Danielle Fishel , Rider Strong y Will Friedle siguen siendo amigos varios años después de que terminó la serie. Los tres tienen más de cuarenta años, familias y trayectorias sólidas.

Cory y Topanga, de la serie `Aprendiendo a Vivir´ que duró siete temporadas al aire, fueron amigos por mucho tiempo y él siempre estuvo enamorado de ella, al final el amor triunfó y se casaron. (especial)

Ben Savage también fue su amigo durante muchos años, incluso llegó a estar para ellos en momentos personales importantes. Sin embargo, los conductores de Pod meets world revelaron que el día de hoy Ben ya no les habla.

"No tuvimos una pelea. No hay una ruptura. No hubo animosidad. Simplemente se despertó un día y decidió que no quería más a estas personas en su vida”, explicó Will.

Elenco de Aprendiendo a vivir (Instagram)

A quien más le afectó este distanciamiento fue a Fishel, ya que era la más cercana a Ben. De hecho, Savage la visitó al hospital cuando ella dio a luz a uno de sus hijos. Sin embargo, declaró en el mismo podcast que aún lo quiere y sabe que quizás no es el fin de su historia.