Christian Nodal habría viajado a Argentina para ver a su hija Inti

Christian Nodal se habría reencontrado con su hija Inti, a tres meses de que el artista de música regional mexicano anunciara su separación de su ex pareja, la artista argentina Cazzu.

De acuerdo con el programa de espectáculos Chisme No Like, el intérprete de No te contaron mal se reunió con la rapera y su primogénita a escasas semanas de que sr casara por el civil con Ángela Aguilar.