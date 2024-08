Supuesto 'galán' de Cazzu rompe el silencio sobre su relación con la ex de Nodal

Nico Cotton se ríe del supuesto romance que tendría con Cazzu

Nico Cotton aseguró que se tomó con buen sentido del humor los rumores que comenzaron a circular alrededor del posible romance que podría haber entre él y Cazzu, a raíz de una foto publicada en redes sociales y, en este sentido, no le dio importancia al tema.

Nico Cotton y Cazzu (Instagram)

“Es loco lo que pasa con los medios que de repente inventan cosas, y bueno, yo que soy más bajo perfil, la verdad que no sabía eso, lo que me cuentas, pero obviamente me causa un poco de gracia”, declaró.

De esta manera, se confirmaría que Cazzu continúa soltera y sin compromiso, luego de que Christian Nodal anunciara el pasado mes de mayo que finalizó su relación con ella, a menos de un año de que naciera su hija Inti.

Con información de Agencia México