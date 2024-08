Sólo una persona del círculo de JLo quiere a Ben Affleck; “es un patán”, afirman

El mánager de Jennifer Lopez no soporta a Ben Affleck

Mientras que JLo y Ben Affleck enfrentan una crisis matrimonial que los tendría a punto de anunciar su divorcio, luego de dos años de matrimonio, ahora Page Six da a conocer que Benny Medina, el mánager que hizo de la cantante una estrella mundial, fue uno de los más duros críticos del actor y director en el primer compromiso de la pareja a principio de los 2000.

En aquella ocasión, asegura el medio estadounidense, Ben habría sido determinante en la decisión de Jennifer de despedir a Medina, ya que ninguno de los dos se soportaba. El representante volvió a trabajar con JLo después de que ella terminó su primer compromiso con el ganador del Oscar. “Los dos no se soportan. No se llevan bien y todavía hay mala sangre”, dijo una fuente a Page Six.