Jennifer Lopez es sorprendida por sus fans en su cumpleaños

Jennifer Lopez recibió un gran regalo de parte de sus fans

A través de su cuenta en Instagram, Jennifer Lopez escribió: "He estado viendo todas sus felicitaciones de cumpleaños, preciosos videos y mensajes durante toda la noche y esta mañana desde todas partes del mundo. He reído, sonreído, derramado algunas lágrimas, y cuando vi la valla publicitaria en Times Square, me sentí completamente abrumada. Realmente tengo los mejores y más increíbles fans del mundo. Nunca pude expresar lo conmovida que estoy o lo increíblemente bendecida que me siento porque formen parte de mi vida.

Jennifer Lopez (Instagram/JLo)

La también actriz saltó a la fama cuando interpretó el papel de la cantante en la película biográfica de 1997, Selena y vendió 80 millones de discos como estrella del pop por derecho propio, al tiempo que mantenía una carrera. en el cine.

Y añadió: "Parece mentira que hayamos pasado tanto tiempo juntos. Es curioso que, sentado aquí, contemplando este viaje tan extraordinario, siga sintiéndome la misma chica que al principio, tan llena de energía y bravuconería, tan dispuesta a enfrentarse al mundo entero por Fuera y, sin embargo, tan tierna, frágil ya veces asustada, pero siempre llena de amor por dentro.

“Siento tanto amor por ustedes. Quiero que sepan en mi cumpleaños que USTEDES son mi mayor regalo. han estado a mi lado en los buenos y en los malos momentos. Siempre puedo contar con ustedes. Y quiero que sepan que siempre podrán contar conmigo. Gracias por su cariño, su comprensión, su lealtad y, lo que es más importante, su amor. Gracias, gracias, gracias".