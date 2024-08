Christopher von Uckermann pide ‘justicia divina’ para que RBD tenga nuevo tour

RBD vs. Guillermo Rosas

En junio pasado, Christian Chávez confirmó que existe una demanda en contra de Guillermo Rosas (con quien él tiene sus propios problemas legales), quien fungió como mánager de RBD al inicio del Soy Rebelde Tour, y aclaró el motivo por el que los nombres de Anahí y Dulce María no aparecen en el documento legal.

Guillermo Rosas, ex mánager de RBD (Instagram / Guillermo Rosas)

“Lo que está pasando son problemas, como en cualquier otra familia. Somos cinco personas que pensamos completamente distinto. Lo que sí es que estamos sobre todo en temas legales y los temas legales pues no se platican con la prensa, y no es porque no queramos compartir”, indicó en aquella ocasión Christian.

Con información de Agencia México