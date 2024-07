¿La hija de José Eduardo participará en De Viaje con los Derbez?

Con respecto al consejo que le daría a su ex cuñado José Eduardo Derbez de participar en el reality De Viaje con Los Derbez ahora que ya debutó como papá, Ochmann declaró:

De viaje con los Derbez (Instagram/De viaje con los Derbez.)

“No, ellos tienen su dinámica muy bien y se entretienen y yo les deseo mucha suerte y que la pasen padre y nada, al público le gusta también”, recalcó.

Por último, sobre la posibilidad de que su hija Kailani forme parte de una próxima temporada del proyecto, el actor dijo: “pues no sé, o sea, eventualmente a lo mejor, no sé, no tengo ni idea, la verdad es que a mí me gustaría sea lo que ella quiere hacer”.