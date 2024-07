Kim Cattrall desmiente que vaya a regresar a la franquicia de 'Sex and the City'

¿Qué pasó con el personaje de Samantha Jones?

Kim Cattrall también había dicho anteriormente que no volvería a And just like that, después de su última aparición en la franquicia y de su participación en la segunda película de Sex and the City, de 2010.

Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Sarah Jessica sobre un par de camellos. (Clasos.com)

La actriz interpretó a Samantha durante seis temporadas de la exitosa serie junto a Sarah Jessica Parker, como Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon, como Miranda Hobbes y Kristin Davis, como Charlotte York Goldenblatt.

Kim Cattrall (Getty Images)

Samantha sentó la cabeza en la cuarta temporada de la serie original con el personaje de la artista María Reyes, revelando a sus amigas en pantalla durante una cena: "Sí, señoras, soy lesbiana".

Después fue expulsada de la serie, pero no asesinada.

