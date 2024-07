Hace unos días se viralizó una declaración de Mía Rubín en la que aceptó que ha gozado de ciertos privilegios y facilidades en el ámbito profesional, simplemente por ser hija de dos personas famosas.

"Teniendo esa visibilidad desde pequeña, obviamente hay gente que me va a abrir las puertas simplemente por ser hija de quien soy. No te lo voy a negar, no te voy a decir que no, eso sería muy hipócrita de mi parte", declaró la joven durante una entrevista con el programa De primera mano.