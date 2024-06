Mía Rubín recuerda cómo se le declaró su novio Tarik Othon

Mía Rubín cuenta cómo se le declaró Tarik Othon

Mía Rubín contó cómo, luego de cinco meses de salir, de manera exclusiva, el torero le pidió que fuera su novia: “Un pajarito me había dicho que quería hacerme algo especial, nunca me esperé que fuera algo tan especial cómo lo que me hizo”, recordó.

Mía Rubín y Tarik Othon (Instagram/Mía Rubín)

La hija mayor de Andrea Legarreta contó que fue durante una visita de ella a Querétaro que el joven la sorprendió: “Le digo: ‘¿qué empaco?’, y me dice algo muy específico: ‘Para el viernes un vestido negro formal’, ahí ya lo sospechaba, pero no se me hacía tan probable”, recordó Mía quien acudió a la cita pensando que irían a la casa de un amigo de Tarik.

Con la incertidumbre de descubrir a dónde iban a ir tan elegantes, la joven comenzó a ver un comportamiento extraño en su ahora novio: “De camino a la casa de su amigo, lo veía súper nervioso, haciendo llamadas”, platicó.

Tarik Othon y Mía Rubín Legarreta en el momento en el que se convirtieron en novios. (Instagram/Tarik Othon)

Cuando finalmente llegaron, Mía descubrió que sí era la casa de un amigo y sus sospechas se disiparon: “La casa tenía una terraza muy grande, pero yo no sabía, sólo veía que Tarik se la pasaba arriba. De repente, todos se sube y le digo: ‘¿Dónde están todos?’, me dice: ‘Qué raro, vamos arriba’ y fue la sorpresa más hermosa de mi vida, porque había un letrero gigante de: ‘¿Quieres ser mi novia?’”, recordó.