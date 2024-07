Confirman la fecha de estreno de 'Minions 3'

A la pregunta de por qué Will fue elegido para interpretar a Maxime Le Mal, declaró recientemente a The Hollywood Reporter:

"Personalmente, siempre he querido trabajar con él. Soy un gran admirador de su trabajo y de sus personajes. No es un error que nos fijemos todo el tiempo en la gente de 'Saturday Night Live' -Chloe Fineman tiene un papel en la película- porque son maravillosos creadores de personajes y son capaces de hacerlo en muy poco tiempo. ¿Quién lo hace mejor que Will? Vino con ese gran acento francés".

Con información de Bang Showbiz.