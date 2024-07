Enrique Ponce, compadre de Luis Miguel, es buscado por Hacienda en España

Enrique Ponce es buscado por Hacienda en España

¿Qué tuvo que pasar para que el compadre de Luis Miguel fuera “quemado” en público y se registrara el nombre de una de sus empresas en la lista de morosos que da a conocer el gobierno de España año con año?

Según información que publica Vanitatis, “para aparecer en esta publicación, se tienen que dar una serie de condiciones, como que las deudas se encuentren por encima de los 600 mil euros, que no hayan sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2023 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto”. En este sentido, la sociedad Sucesores de Benito Zoido del torero Enrique Ponce, ex esposo de Paloma Cuevas, actual novia de Luis Miguel, tiene una deuda de 620 mil 287 euros.

Dicha compañía, según se explica, se dedica a la compra, venta y explotación de bienes inmuebles rústicos; así como a la promoción, construcción, arrendamiento y reforma de edificios.