Mía Rubín considera que sus papás tomaron la mejor decisión al separarse

Mía Rubín asegura que sus papás tomaron la mejor decisión al separarse

Ahora, a poco más de un año de la separación, Mía Rubín reveló que, para ella, sus papás “tomaron la mejor decisión” al decidir separarse.

Andrea Legarreta, Erick Rubín, Mía y Nina (Instagram/Andrea Legareta)

“No creo que haya sido una separación que haya tenido cambios tan drásticos en nuestra relación como familia porque no los ha tenido, de ninguna manera. Mi papá sigue trabajando en el estudio que está en la casa. Mi papá viene a comer con nosotras todos los días. Los fines de semana los pasamos juntos. Nos vamos de viaje los cuatro", contó la cantante en entrevista con el programa De Primera Mano.

"No ha cambiado nada nuestra relación como familia, simplemente el amor se transforma y creo que mucha gente no está acostumbrada a ver ese tipo de historias, donde la pareja no se termina odiando y donde la familia puede seguir funcionando con los cuatro juntos y unidos”, agregó.