Martha Cristiana revela lo qué vivió en Miss Universo: Era destructivo estar ahí

Martha Cristiana quería ofrecer un certamen de belleza más real

Como directora de Miss Universo México, Martha Cristian buscaba ofrecer un certamen en el que se demostrara que la belleza es integral, inclusiva y revolucionaria.

Marta Cristiana lamenta que no haya podido compartir mucho con sus cuatro hijos. (Agencia México )

“Lo que toca es que concursen lo más naturales posibles. Sheynnis Palacios, la Miss Universo, no tiene nada operado. El día que yo concurse a los 17 años no había nada, no había botox, yo concursé como yo era al cien por ciento, un cuarto lugar a mucha honra porque muchas chicas que ganaron Miss Universo después ya estaban hechas”, declaró la actriz.

La modelo también denunció la falta de empatía que existe entre las participantes, pues en pleno siglo 21 considera que las participantes siguen siendo violentadas por su aspecto físico.

"Me parece fuertísimo que se destroce la dignidad de una persona. No puedes adoptar las mismas políticas que se han adoptado siempre y que no han evolucionado nada: 'Niña tú tienes que bajar cinco kilos’. Yo estoy completamente en contra de eso y trataba de suavizar los comentarios con: ‘Lo que tratan de decir no es que estés gorda, en realidad lo que te tratan de decir es que estés cómoda en traje de baño'".

“¿Tu sabes la cantidad de mujeres que tienen problemas alimenticios, problemas psicológicos, depresiones por no aceptarse, por tener una autoestima baja? ‘Y este pelo, horrendo, este pelo hay que cortarlo y estos dientes hay que cambiarlos’ y las niñas guapísimas. Era un suplicio estar ahí, todo muy destructivo, declaró”.