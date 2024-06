No era Peso Pluma, revelan la identidad del modelo al que le hicieron un montaje

El nuevo look de Peso Pluma

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma , reveló en una entrevista con Jimmy Fallon que el corte mullet, que lo distinguió de otros intérpretes, en realidad fue producto de un error, pues acudió con un estilista que le dejó mal el corte.

Peso Pluma (Instagram/Peso Pluma)

“En realidad fue un error. Me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia: fui a grabar un video ahí cuando recién empezaba mi carrera. Me di cuenta que me lo estaban cortando de una manera equivocada, pero cuando me vi en el espejo pensé que no lucía tan mal. Lo mantuve y la gente se volvió loca”, compartió durante la entrevista.

Pero tal parece que el cantante tomó la decisión de deshacerse de ese look, pues compartió una fotografía a sus historias de Instagram en la que aparecen varios mechones de pelo tirados en el suelo.