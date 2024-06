Mariana Ochoa revela que el contrato de OV7 no tiene fecha de caducidad

Contrato de confidencialidad entre los OV7 no tiene fecha de caducidad

Al respecto del documento de confidencialidad que firmaron los integrantes de la banda que les impide hablar de los problemas que los orillaron a tomar la decisión de separarse, Mariana Ochoa comentó:

Interantes de OV7 (Instagram/OV7)

“Sí, el contrato lo hay, y creo que el primero en decirlo fue el mismo Ari, es más, estábamos arrancando la gira, hace un par de años, y cuando empezaron a preguntar cosas creo que fue el primero que lo sacó a la luz”.

En este sentido, Mariana agregó: “Y pues sigue estando, pero pues sí, hay relaciones que el roce no se logró… arreglar, y sin embargo tampoco pasa nada grave, los problemas que hubieron se resolvieron, pero pues ya en cuestiones de amistad y eso, sí hay amistades que dejaron de ser”.



Sobre si esta prohibición tiene alguna fecha de caducidad, la ahora presentadora del programa Sale el Sol comentó: “Según yo, no prescribe… ahora sí ya lo revisé… y no hay fecha, yo no le encontré una fecha que, hasta tal día, hasta tal hora, según yo no prescribe”.