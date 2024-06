Biby y Eduardo reaccionan a la posibilidad de tener a Lucero Mijares como nuera

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo dicen si les gustaría tener a Lucerito Mijares como nuera

El ex integrante de Timbiriche sostuvo que si bien no son “metiches” en las relaciones de sus hijos, está seguro que el único vínculo que une a Eduardo Capetillo Jr. con Lucero Mijares es el de una amistad.

Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr. (Instagram)

“Nosotros la verdad es que no somos metiches para nada, les damos libertad absoluta a nuestros hijos, hijo e hijas, porque luego así creen que yo soy como el ogro celoso y no, para nada, les damos tanto Biby como yo libertad absoluta, no nos metemos en nada”, dijo en primera instancia Eduardo sin negar o confirmar las especulaciones sobre su hijo mayor.

Al respecto de lo que él vivió como participante de la misma emisión televisiva, el intérprete de 54 años aclaró. “Yo te puedo decir que yo lo que vi con Eduardo mi hijo y Lucerito fue una amistad entrañable, son dos amores de escuincles los dos, y la verdad son amigos, es un amor muy bonito de cuates”, agregó.

Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr. (Especial)

Y ante la pregunta directa sobre si les gustaría una nuera como Lucerito Mijares, Biby contestó: “¡Ay, claro!, ¡ojalá!, quien no quisiera una nuera tan hermosa, talentosa, divertida”. Por su parte, Eduardo añadió: “Con esos papás tan tipazos ambos, sí”.

“Es un amor de niña… Con esos papás tan tipazos”, agregó el intérprete de 54 años, quien segundos después se enteró por los reporteros que su hijo mayor había regresado a la soltería.