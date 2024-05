Lenny Kravitz ¿niega su romance con la mexicana Ana Paulina Valle?

Lenny Kravitz se mantiene en forma a sus 60 años

En otra parte de la entrevista, Lenny Kravitz reflexionó sobre cumplir 60 años y mantenerse en buena forma. “Apenas puedo creerlo. Pero es hermoso”, respondió cuando el entrevistador dijo que no podía creer que tuviera 60 años. “Es una combinación de genes, cuidado personal, trabajo duro y disciplina”.

Lenny Kravitz (Getty Images)

Para mantenerse en forma, Kravitz se mantiene alejado de la comida chatarra y es rigurosa a la hora de ir al gimnasio. “Trabajé todo el día, entrevistas, ensayé hasta la noche, llego a casa a las 11 de la noche y necesito comer algo. Ahora es la una de la madrugada y no hice mi ejercicio. Así que fui al gimnasio e hice un entrenamiento de 90 minutos a las 2:00 am. No quiero estar en el gimnasio a las 2:00 am, pero sé que debo hacerlo porque es parte de mi disciplina: se trata de cuerpo, mente y espíritu", añadió.

“Quiero que esos tres elementos estén alineados. Si mi cuerpo está en forma y mi espíritu y mi mente, entonces es algo agradable. ¿A quién le importa? Para mí todo tiene que estar alineado. Y tengo que hacer el trabajo necesario para mantener todo alineado, para que mi ser pueda estar al máximo”.