Mariana Ochoa desmiente a Ari Borovoy por clausula de confidencialidad en OV7

Mariana Ochoa no quiso quedarse callada luego de que su ex compañero de OV7, Ari Borovoy, declaró durante su reciente encuentro con los medios de comunicación que no puede hablar de los cantantes con los que formó la agrupación por un tema de confidencialidad.

Debido a que el artista y mánager aseguró que él no fue el que solicitó la cláusula para que los OV7 no puedan hablar los unos de los otros frente a la prensa, es Ochoa, quien aprovechó su participación en el programa Sale el Sol, para desmentir a Borovoy.