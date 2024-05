Dua Lipa revela cómo superó ‘dos años de humillación’ por críticas del público

Dua Lipa explica su éxito como resultado del trabajo arduo

Mientras tanto, la intérprete de Training Season lanzó su tercer álbum de estudio, titulado Radical Optimism y será headliner en el festival de Glastonbury durante el verano, pero admitió que “no está sorprendida” por su éxito debido a su arduo trabajo y es más justa consigo misma. “Estoy emocionada por haber alcanzado tales alturas”, señaló.

Cuando se le preguntó si estaba nerviosa en medio de su gran año, dijo a la revista The Saturday Guardian: “Sí, es enorme. Sí. Aterrorizada. Es más bien una excitación interna, nervios, adrenalina. (Pienso:) ‘No puedo creer que esto me esté pasando’. Estoy aterrorizada en mi vida. [No puedo creer] lo lejos que he llegado. ¡Y he trabajado duro para llegar hasta aquí! ¡No me sorprende! Hemos llegado a este punto”, dijo.

Con información de Bang Showbiz