Eugenio Derbez cuenta el motivo por el que ya no trabaja solo por dinero

Eugenio Derbez revela que ya no trabaja solo por dinero

Máximo es un joven de clase trabajadora que soñó con trabajar en Las Colinas Resort y se convirtió en un magnate exitoso que vive en Malibú. En su etapa joven, lo interpreta Enrique Arrizon, mientras que Derbez hace su versión adulta. En entrevista con Quién, el actor contó que al estudiar el libreto se percató de que el estelar y él tienen un sinfín de similitudes que le hicieron revivir sus años mozos cuando iniciaba su carrera en la televisión.

Eugenio Derbez protagoniza la tercera temporada de la serie 'Acapulco'. (Cortesía)

“Al igual que Max, yo también busqué una oportunidad de trabajo y por fortuna me la dieron. Aunque inicié mi carrera en México, poco a poco fui creciendo y ahora vivo en Estados Unidos. Mi personaje se enfrentó a muchos dilemas para sobresalir y lo mismo me pasó a mí. Muchas veces tuve que detenerme a pensar si debía aceptar algo por dinero o esperar a que llegara la opción correcta”, platicó Eugenio Derbez.

Tras el éxito de sus temporadas 1 y 2, Acapulco, creada por Austin Winsberg, Eduardo Cisneros y Jason Shuman, estrena hoy su tercer ciclo por Apple TV+ con episodios todos los miércoles hasta el 26 de junio.

También protagonizada por Enrique Arrizon, con Jaime Camil y Cristo Fernández como estrellas invitadas, la trama de Acapulco esta vez busca reconciliar los errores del pasado y lo que sucede a sus personajes en la actualidad. Máximo regresa al hotel Las Colinas pero a la par destaca su papel de joven en la búsqueda por realizar sus sueños, poniendo en peligro todas las relaciones que tanto tiempo trabajó en construir.

Eugenio Derbez en la tercera temporada de la serie 'Acapulco'. (Cortesía)

“Máximo se cuestiona lo que ha hecho a lo largo de su vida y lo mismo me pasó a mí. Muchas veces pensé en aceptar algún empleo sólo por dinero a sabiendas de que no me convenía. Es lo hice al principio de mi carrera, acepté cosas sólo por dinero pero luego entendí que no era el camino. Desde entonces, ya no hago nada por dinero, me di cuenta que ya después la vida te lo regresa con creces y que si tú respetas tus principios así como tu manera de pensar, el universo te lo compensa más adelante”, subrayó.