“Van a llorar”: Derbez se inspiró en Robin Williams para conmover en 'Radical'

Eugenio Derbez exhorta a las autoridades educativas para cambiar el sistema educativo

Eugenio Derbez admitió que la educación en México no ha cambiado en los últimos 100 años y Radical muestra la realidad de muchas escuelas que carecen de infraestructura y las necesidades básicas para que los niños desarrollen sus conocimientos. Al respecto, dijo que preferiría no opinar debido a que no es un experto en la materia; sin embargo, sí cree que las autoridades educativas del país deben analizar situaciones como ésta para dar apoyo a los niños superdotados.

Eugenio Derbez en una escena de 'Radical' (Cortesía)

“No queremos que la película sea una crítica hacia la educación en México, más bien, se refiere a la educación a nivel mundial en la que debería haber un cambio, una evolución en la enseñanza para que los niños no tengan que memorizar las cosas sino que piensen, que analicen y tengan la curiosidad de investigar y aprender, esa es la clave”, resaltó.

Ésta no es la primera vez que Eugenio Derbez trabaja con niños, antes lo hizo mediante Bajo la misma luna (2007) y en esta ocasión fue un agasajo empatizar con ellos para que las escenas quedaran lo más naturales posibles.

Eugenio Derbez se hizo amigo de los niños de 'Radical'

“Hice una amistad muy linda con ellos, nos convertimos realmente en una familia durante los meses que estuvimos filmando. Cuando terminamos Radical, los niños lloraban, nos abrazábamos porque sabíamos que ya no nos íbamos a ver, incluso, uno de ellos se me acercó para preguntarme qué le recomendaba para conquistar a la niña que le gustaba y me dio mucha ternura. Esto no fue un trabajo sino una diversión porque para no aburrirlos, les cambiaba los textos, improvisaba chistes y metía cosas nuevas para que se rieran, no paramos de jugar todo el tiempo y eso no lo cambio por nada”, concluyó.

Eugenio Derbez. (Alfonso Manzano)

Radical, también con las actuaciones de Daniel Haddad, Jennifer Trejo y Mia Fernanda Solís, se estrenará este 19 de octubre en las salas de México, después se presentará en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) con una proyección especial. Este martes se llevó a cabo la alfombra roja y en redes sociales circula una imagen de Aislinn Derbez llorando en los brazos de su papá, Eugenio, conmovida tras ver la película.