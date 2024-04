Irene Azuela se inspira en Alan Cumming para crear su propio Emcee en 'Cabaret'

Irene Azuela se venda el pecho para ocultar sus senos

“Después me limpio la cara porque vengo de la calle y con el tráfico encima. Luego comienzo a maquillarme y va todo corrido, no se necesita de nada profesional, lo cual me da muchísima tranquilidad porque no soy buena para eso, entre más mal hecho esté, mejor. No tengo que taparme las ojeras ni perfilar nada, más bien, echarlo a perder, lo cual es muy delicioso”, resaltó Azuela de 44 años y quien ha participado en obras como El buen canario y Hamlet, por citar algunas y entre varias producciones de cine y televisión.

Irene Azuela es una de las actrices más sobresalientes en México. (Claudia Pacheco )

Acerca del vestuario resaltó que con muchos los cambios que hace y está concebido para un hombre. “Cuando Mauricio me habló de Emcee, me brillaron los ojos y le respondí que sí pero teníamos que convencer a Claudio Carrera (el productor) para que aceptara a una mujer como intérprete”.

Para superar la prueba, Irene se caracterizó, se pintó la cara y preparó la coreografía. Se me ocurrió la idea de vendarme el pecho, lo cual ya había visto en la actriz Emma Corrin, que interpretó a la princesa Diana en la serie The Crown.

Ilse Salas e Irene Azuela protagonizan el musical 'Cabaret'. (Cortesía. )

“Pensé que podía ser interesante porque Emcee no tiene un género pero nos gustó la idea de deshacernos de la feminidad, así que cancelamos los pechos y cualquier curva que me definiera el cuerpo. El vestuario es muy recto, muy estructurado y las botas también son toscas”.