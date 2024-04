Ilse Salas dijo que no canta ni baila, pero crea a su propia 'Sally' en Cabaret

En backstage con llse Salas, antes de entrar a escena en 'Cabaret'

Sentada frente al espejo del tocador, contó que no se maquilla mucho y no porque no lo necesite, sino porque con el sudor y las luces del escenario, el exceso de pintura en la cara se convierte en plasta.

Ilse Salas invitó a Quién en su camerino, en el paso a paso de su caracterización. (Claudia Pacheco)

“Prefiero lo mínimo e indispensable. Además, el poco maquillaje forma parte de la personalidad de la Sally que hago. Existen muchos tipos de Sally, algunas son punk, otras más de show, pero hay una versión que estuvimos revisando y que nos gustó mucho. Es la de Sam Mendes y la cual es un símbolo, está lejos del show y la pirotecnia, busco algo más con la actuación y menos maquillada”, platicó a Quién.

El miedo a perder la voz

De su lado izquierdo hay una taza con agua y popote grande. La tiene ahí por recomendación de su foniatra y explica por qué.

“Le tengo mucho miedo a la voz, soy muy ronca porque tengo unos nódulos desde hace muchos años y vivo aterrada de perder la voz. Así que, mi foniatra me manda a hacer esto (soplar dentro del agua con el popote). Todos se burlan de mí porque me lo paso con mi tacita, pero esto es muy importante. Además de esto, siempre cargo un termo gigante con té de jengibre súper potente y mucha miel, que también me ayuda. Bebo mucha agua antes de entrar a escena y como gomitas de azúcar que son muy buenas para la voz”, contó.

Ilse Salas siempre soñó con interpretar a Sally Bowles en teatro, aunque le exigiera cantar. (Claudia Pacheco)

Ilse Salas le hace caso a todo aquel que le recomiende algún remedio o contribuya para que todo salga perfecto en escena a fin de mejorar su voz y no se le cierre de último momento, pues en el teatro no existe la toma dos y toda la obra debe ser de corrido, así que la responsabilidad es grande y más aún si ella tiene uno de los roles estelares.

“También tengo tequila y mezcal porque son muy buenos. Ah, y unas pastillas de papaína que me sirven un montón y que me regaló Alfredo Castro, un actor chileno al que amo. Me ayudan a controlar los ataques de pánico y ansiedad para que no se me vaya la voz”, comentó poco antes de iniciar con una sesión de yoga, por espacio de 30 minutos, para relajarse.