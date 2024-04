Lety Calderón presume el inolvidable viaje a Japón que hizo con sus hijos

Lety Calderón y sus hijos recorrieron los sitios más emblemáticos de Japón

“El restaurante más raro que encontramos aquí. Estamos esperando a que nos sirvan. Ahí viene la mesera, pero ahorita nos van a dar nuestros nuggets y aquí estamos esperando. Cada uno está comiendo en su cubículo. No sabemos ni qué pedimos, no tengo la menor idea de qué pedimos, vean nada más la carta. Nos dieron cosas a firmar, que no sabemos ni qué coño dice. Ni modo, vamos a comer”, explicó la protagonista de telenovelas con buen humor.

Lety Calderón y sus hijos disfrutaron como nunca este viaje juntos. (Instagram)

Finalmente, mostró lo que les habían servido y se trataba de unos ramen. “Esto está delicioso, la verdad es que sí. Está muy chiquito el lugar, aquí nos estamos sirviendo agua, es todo lo que hay de tomar y no hay más nada. No hay refresco, no hay té, no hay nada, solo agüita sola con nuestro ramen delicioso. Tiene como carne, no sé qué sea, pero está rico”, relató Lety en su reel.

El viaje inolvidable de Lety Calderón. (Instagram)

No sabemos cuándo regresarán a México pero sí estamos seguros que la actriz y sus hijos están disfrutando de unas merecidas vacaciones en Japón.