"Es una bendición": Lety Calderón sobre ser mamá de un hijo con Síndrome de Down

Leticia Calderón manda mensaje en el Día Mundial del Síndrome de Down

La actriz se sinceró este 21 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, y envió un contundente mensaje a las personas que ven a este trastorno genético como una condena.

“Tener un hijo con Síndrome de Down no es un castigo, es una verdadera bendición, la gente que realmente logre entender esto, va a cambiar su percepción de esta condición”,dijo la actriz de 55 años en entrevista para el programa Hoy.

En este sentido, la protagonista de telenovelas aseguró que la llegada de su primer hijo le ha traído muchas bendiciones a su vida.

Lety Calderón y Luciano (Instagram/Lety Calderón)

“Cuando yo tuve a Luciano mucha gente decía ‘ay, pobrecita, tanto que quería ser mamá y le tocó un niño así, enfermito’. No, mi hijo no está enfermo, mi hijo gracias a Dios es muy sano, la diferencia es que es un hombre que está lleno de amor, que dice lo que piensa”, expresó.

Por otro lado, Calderón contó que se sentía muy frustrada luego de varios intentos nulos por procrear un hijo. “Tengo que reconocer que me estaba amargando por no poder ser mamá, por no poder cumplir ese sueño que siempre quise, entonces cuando llegó Luciano entendí y dije gracias. Este vale por mil”, declaró.