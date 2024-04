Victoria Ruffo y José Eduardo, de vacaciones en la playa antes de ser papá

En días pasado, Victoria ya había expresado su emoción por la emocionante noticia. "Estoy feliz, muy contenta, emocionada, la verdad yo pensé que me iba a ir de este mundo sin ser abuela, pero ya soy abuelita gracias a Dios y lo más importante es que mi hijo está muy contento, entonces eso ya me hace muy feliz... Los papas primerizos nos ponemos de nerviosos, pero los consejos no van a faltar, esos se los puedo dar, pero que lo cuiden los papás (risas), si se quieren ir un fin de semana con el bebé, yo los acompaño”, expresó en entrevista par el canal de Youtube de Gustado Adolfo Infante.

José Eduardo Derbez y su novia, Paola Dalay (Instagram)

Victoria Ruffo recordó cómo fue que José Eduardo Derbez y Paola Dalay le dieron la noticia antes de Navidad: “Me dijo ‘Te traigo un regalo’, yo dije ‘Qué buena onda’, y le digo ‘estás muy sospechosita tú'... Lo abro y en el fondo venía un mensaje de mi hijo con su letra que es, maravillosa, una cosa peor que de doctor, su letra es horrible, y decía ‘Vas a ser la mejor abuela del mundo’. No sabes lo que yo sentí, me solté llorando, lo abracé, fue una sensación tan bonita, estuvimos llore y llore de emoción”.