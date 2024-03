¿Será ‘El Jefe’? Quieren que Jeremy Allen White sea Bruce Springsteen en el cine

Jeremy Allen White: de ‘The Bear’ a ‘The Boss’

The Guardian publicó que la película Deliver me from Nowhere, en la que el actor Jeremy Allen White interpretaría a Bruce Springsteen en el cine, girará en torno a la grabación de uno de los discos más emblemáticos del Jefe. Se trata de Nebraska, el sexto álbum de estudio de Springsteen, lanzado en 1982.

La película será dirigida por Scott Cooper, quien escribió el guión basado en el libro (titulado igual que la cinta) del autor Warren Zanes, y quien en 2009 dirigió a Jeff Bridges en la película Loco corazón, sobre la vida de un músico de country, trabajo que le valió a Bridges el Oscar a Mejor Actor y a su coestrella, Maggie Gyllenhaal, una nominación al premio de la Academia como Mejor Actriz.

Jeremy causó furor al ponerse en 'la piel' de otro clásico americano: la ropa interior de Calvin Klein (Especial/Calvin Klein)

Con estas credenciales, el proyecto de Scott Cooper podría significar un nuevo logro en la carrera de Jeremy Allen White, de quien hemos dicho que es el nuevo actor consentido de Hollywood (porque no todo en la vida puede ser Timothée Chalamet, quien por cierto filma actualmente una biopic sobre Bob Dylan), a sabiendas de que a la Academia le encantan las historias basadas en las leyendas de la industria del entretenimiento, lo que en otras palabras se traduciría (aunque sea muy pronto para decirlo) como una posible nominación al Oscar. Ya veremos.