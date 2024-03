Georgina Rodríguez rompe récords con un sexy video viral que publicó en TikTok

El sexy video de Georgina Rodríguez que se viralizó en TikTok

Georgina Rodríguez, de 30 años, ha llamado la atención en redes sociales por poner en tendencia algunas de sus distintivas frases, así como sus habilidades para atraer abundancia financiera, pero en esta ocasión la influencer rompió el internet con un singular video que se viralizó en TikTok y que encantó a sus fanáticos.

En la grabación, Georgina lleva un vestido blanco ajustado que deja en evidencia sus curvas, mientras camina con actitud decidida hacia la cámara, todo esto mientras pronuncia la frase “I’m sorry, I don’t speak in english very good”, audio seleccionado de una entrevista viral que fue mezclado para sonar en una velocidad alta.

A pesar de que la tendencia de usar el mismo audio ha sido recreada en un sinfín de ocasiones, la grabación de Rodríguez continúa ocupando el lugar número uno, con más de 115 millones de reproducciones y más de 10 millones de Likes. ¿Será que la novia de Cristiano Ronaldo se ve sencillamente espectacular mientras hace lip-sync y coquetea con la cámara que capta a la perfección sus curvas mientras camina en lo que parece el garage de su casa?