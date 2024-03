Las razones por las que Drake Bell habló abiertamente sobre el abuso sexual

Drake Bell se sinceró sobre por qué sintió que era el momento adecuado para contar su historia en la serie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.

El actor, de 37 años, quien detalló el abuso sexual que sufrió cuando era niño actor con su ex entrenador de diálogo Brian Peck en la serie documental, explicó en un nuevo episodio del podcast The Sarah Fraser Show que inicialmente no quería participar en la serie debido a una “mala” experiencia previa que tuvo en el pasado.