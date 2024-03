Camila Cabello responde a las acusaciones de plagio de su nuevo sencillo

La cantante considera "un cumplido" que su nuevo tema 'I Luv It' haya sido comparado con el clásico 'I Love It' de Icona Pop, pero no le gusta que algunos sugieran que se trata de una copia.

Camila Cabello contó cuando, siendo niña, abandonó su país, Cuba. (Getty Images)