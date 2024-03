Justin Timberlake logra reunir a NSYNC en su show luego de 10 años

'Paradise', la nueva canción de NSYNC para el disco de Justin Timberlake

"Porque esperé, he estado esperando por siempre / Aquí mismo por este momento / Entre tú y yo", canta el grupo en la balada. "Todo está sucediendo y es justo lo que imaginé / Imaginé que sería como el paraíso / Sabes que daría cualquier cosa por ser el único / Míranos, estamos aquí donde pertenecemos / Y estaba escrito Porque las estrellas dijeron que yo era tuyo."

El quinteto en los premios MTV del 2001. (Getty Images)

Luego, Lance Bass hizo un rápido cameo en un nuevo video en las redes sociales de Justin Timberlake . En el clip, el cantante abre la caja de una nueva mercancía: una camiseta con la marca NSYNC y la letra de Paradise en la parte posterior, y declara con orgullo que "nadie ha visto esto todavía".

Luego, Bass pasa vistiendo la misma camiseta y dice: "¿Acabas de recibir eso? Oh, lindo".

Everything I Thought It Was se lanzará el 15 de marzo y marca el primer proyecto musical en solitario de Timberlake desde su disco Man of the Woods de 2018. Además del álbum, el músico saldrá de gira esta primavera para su gira mundial Forget Tomorrow.