‘Bye bye bye’, N’Sync no volverá a salir de gira

La reunión de

N’Sync

N’sync hizo una aparición sorpresa en los MTV Video Music Awards 2023 el martes para entregar el premio al Mejor Video Pop que fue para Taylor Swift por su video musical de la canción Anti-Hero.

De acuerdo con varios medios estadounidenses, el quinteto podría volver a compartir escenario en la próxima entrega de premios musicales. (Getty Images)

Poco más de 24 horas después, Timberlake y sus compañeros de banda, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez , confirmaron las especulaciones que se habían difundido en semanas anteriores de que tenían una nueva canción en camino: Better Place que se lanzará el 29 de septiembre, además de aparecer en la próxima película de DreamWorks Animation, Trolls Band Together.

N’Sync, cuyos éxitos incluyen Tearin' Up My Heart y It's Gonna Be Me, no ha lanzado un álbum desde Celebrity de 2001.

Sin embargo, la banda se ha reunido varias veces desde entonces, la más famosa para una actuación en los MTV Video Music Awards de 2013 y para recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2018.