Nailea Norvind se defiende de quienes la critican por vender en un tianguis.

Nailea Norvind vende en un tianguis sobre ruedas

“Me están pasando una estafeta de primera, tuve el honor de venir al estreno de ‘El Padre’, y lo primero que hice, yo no tenía el gusto de haber conocido personalmente a Fernanda, y le escribí ese día de ese estreno, le dije ‘felicidades, estás maravillosa’, el trabajo que ella realizó mientras estuvo en la temporada era de primera. Algo habré hecho bien en la vida, para que me esté por fin premiando con esta oportunidad escénica”, declaró en entrevista para el programa Hoy.

Nailea Norvind. (Agencia México)

Finalmente, la intérprete de 54 años negó la posibilidad de su pronto regreso al mundo de las telenovelas, pese al gran éxito que ha tenido en proyectos como Para volver a amar y Quinceañera.

“Por ahorita no, le he estado dando más enfoque al teatro, lo que más amo en la vida es hacer teatro, honestamente, fue lo primero que probé cuando tenía 6 años en ‘Casa de muñecas’ y entonces es como lo mejor que me puede suceder, hacer muchas temporadas de teatro en el año”, manifestó.

