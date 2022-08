Seis famosos que apoyan a sus hijos gay, transgénero o género no binario

Karina y Xander

Karina ha sido para muchos un ejemplo a seguir al apoyar de manera sincera a su hijo Xander, quien decidió llevar a cabo una reasignación de sexo. La cantante venezolana ha asegurado que Hanna, como nació, "siempre fue varonil", y desde que inició su transformación ella lo ha apoyado.

“Sigue siendo mi hijo”, declaró la cantante venezolana y fue el 22 de abril de 2016 cuando la artista anunció al mundo la transición de género de su hija a hijo. Hoy Xander ya tiene 18 años y es feliz con el amor de su mamá.

Cecilia Ponce y Celeste

Las preferencias sexuales de las personas no tendrían por qué ser tema, por lo menos eso es lo que piensa Cecilia Ponce, quien prefiere educar a sus hijos sin ningún prejuicio al respecto.

De ahí el apoyo a su hija Celeste, quien prefiere llevar el cabello corto y no le gustan las prendas femeninas. "Le gusta vestirse como niño. Primero se la pasaba todo el tiempo en pants, pero cuando había un evento, le dije: 'No puedes ir en pants', y me dijo: 'No me voy a poner vestido', a lo que le contesté: 'No te tienes que poner vestido, hay millones de maneras de verse elegante sin ponerse vestido', y me respondió: 'Quiero traje, saco y corbata'", comentó la actriz en una entrevista.

Ceci Ponce y su hije Celeste. (Instagram/ceciponk)

La actriz explicó que su hija no le ha externado sus preferencias sexuales y que prefiere que así sea pues apenas tiene 11 años. “No la veo dándole un contexto sexual a las cosas, más bien es amistad", apuntó.