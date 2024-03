Gisele Bündchen llora al recordar su divorcio de Tom Brady

Gisele Bündchen evita hablar de su romance con Joaquim Valente

Más tarde, la periodista le preguntó sobre su actual vida amorosa: "¿Podrías abrir tu corazón nuevamente a alguien?". A lo que Bündchen se mostró tímida y simplemente respondió: "Ummm".

Gisele Bündchen y Joaquim Valente (GettyImages)

Luego agregó: “Donde está mi corazón ahora es donde estoy ahora. Estoy viviendo mi verdad y no me disculpo por ello”. Sin embargo, no compartió ningún detalle específico sobre su romance con su nuevo novio Joaquim Valente en el tráiler.

Sin embargo, en otra parte de la entrevista, Bündchen menciona que “todo” lo que experimentó con el amor en el pasado le hizo darse cuenta de “lo que quiero y lo que no quiero”.



Gisele Bündchen ha hablado anteriormente tanto sobre su divorcio como sobre su relación de paternidad compartida con Tom Brady, pero ni ella ni el ex jugador de la NFL han compartido detalles específicos sobre qué llevó exactamente a su separación.