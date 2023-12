Gisele Bündchen tomó la mejor decisión con respecto a las redes sociales

Gisele Bündchen y Tom Brady dan lo mejor de sí por sus hijos

A poco más de un año de su divorcio de Tom Brady, tiempo en el que al ex astro del futbol americano se le ha relacionado con Irina Shayk y la brasileña incluso con un amigo de Tom, las conversaciones sobre su relación no han cesado, incluso después de su divorcio. Y es que Gisele Bündchen y el ex jugador de los Bucaneros de Tampa quedaron en excelentes términos por el bien de sus hijos.

Gisele prefiere dedicarle tiempo a sus hijos que perderlo en las redes sociales (Instagram/Gisele Bündchen)

“Tom y Gisele han manejado muy bien su relación de paternidad compartida. Han hecho un esfuerzo concentrado en anteponer las necesidades de sus hijos a pesar de que las cosas ya no funcionaron para su matrimonio”, aseguró una fuente cercana a la ex pareja.

Con información de Bang Showbiz