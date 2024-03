Christian Chávez habla del posible regreso de RBD a los escenarios

¿RBD regresará a los escenarios?

“No, no lo sé, puede ser, a lo mejor, ¿quién sabe?, diría Capulina. No lo sé, ahorita no hay nada en la mesa, pero las ganas están, y vamos a ver ¿qué nos depara el futuro?”, explicó el cantante y actor.

RBD desconoce el reconocimiento que el Senado les quiere dar. (Instagram/rbd)

Sobre los motivos que los han hecho retomar sus shows a pesar del gran éxito que tuvieron en el 2023, Christian Chávez confesó: “Ahorita no sabemos, ahorita estamos haciendo, como somos los dueños de nuestro propio changarro, estamos haciendo cortes, pagos, todas esas cosas aburridas que de pronto la gente no ve, pero que es bastante complicado”.

Finalmente, el artista de 40 años manifestó que sigue sorprendido por la respuesta que tuvieron de sus fans cuando anunciaron las fechas de su pasado tour y agotaron las entradas a los pocos minutos de salir a la venta.

“La verdad es que no nos lo esperábamos, fue más de lo que creo que cualquiera de, no solamente de nosotros, sino cualquiera de las personas que nos estaba ayudando a montar el show pensó que podría pasar y la verdad que es algo que le agradecemos al público”, recalcó.