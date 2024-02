Yolanda Andrade critica a Cristian Castro y lo acusa de golpear a Verónica

Yolanda Andrade asegura que Cristian golpeó a Verónica Castro

Y al recordar el incidente en el que el intérprete de Lloran las rosas agredió físicamente a Verónica Castro tiempo atrás, Yolanda subrayó: “Decía mi abuela ‘Al que le pega a su madre se le seca la mano’, es pecado, no sé, las personas que, un ser humano normal, ¿cómo le va a pegar a su mamá? No sé, eso me parece muy fuerte”.

Cristian Castro y Verónica Castro. (Agencia México)

Sobre cómo reaccionó ella ante la agresión de Cristian, explicó: “Yo no estaba presente, obviamente yo hubiera cometido un error muy grande si hubiera estado presente, pero yo la llevé al hospital ABC”.

Finalmente, ante la duda de la prensa sobre si el cantante mexicano podría padecer de alguna patología, la presentadora únicamente dijo: “No, no creo, la verdad no creo. Yo creo que él se divierte, él goza la vida, pues él es así”.