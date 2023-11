Verónica Castro habla por primera vez de su relación con Yolanda Andrade

Verónica Castro está feliz porque pronto volverá a ser abuela

En esta misma oportunidad, Verónica Castro se dejó ver de buen humor y muy feliz porque pronto volverá a ser abuela, ya que recientemente se confirmó que su hijo Cristian Castro, con quien dice que tiene contacto a diario, volverá a ser papá.

“Me vienen muchas bendiciones, entonces una criaturita más es otra bendición más”, aseguró la también protagonista de la primera temporada de La Casa de las Flores y de la película Cuando Sea Joven.

Verónica Castro está feliz porque Cristian la volverá a hacer abuela (Getty Images)

Sobre el por qué usa silla de ruedas, Verónica Castro bromeó asegurando que no venía de hacerse ningún tratamiento estético y que simplemente lo hace por razones de movilidad. “Chécate bien las arrugas, no vayan a decir que me fui a arreglar y que me di una restiradita. Estoy muy bien, muy contenta, estoy muy agradecida con mi silla de ruedas, porque como saben tuve muchas operaciones y mis piernas no me dan mucho ni para caminar ni para correr, pero estoy muy bien”, señaló.