Amy Schumer revela que padece el síndrome de Cushing y por eso así se ve su cara

Amy Schumer padece el síndrome de Cushing

“Fue la mejor noticia imaginable. Han sido un par de semanas locas para mí y mi familia. Aparte de los temores sobre mi salud, también tuve que estar frente a la cámara para que Internet interviniera. Pero gracias a Dios por eso. Porque así es como vi que algo andaba mal. Al igual que cuando vi que le había puesto a mi hijo un nombre que no sonaba muy bien. Internet está invicto, como dicen”, comentó.

También reveló que hizo público su diagnóstico para ayudar a otras mujeres.“Quería abogar por la salud de las mujeres. La vergüenza y la crítica de nuestros cuerpos en constante cambio es algo con lo que he lidiado y he sido testigo durante mucho tiempo. Deseo tanto que las mujeres se amen a sí mismas y sean implacables al luchar por su propia salud en un sistema que normalmente no les cree”, apuntó Amy Schumer.

“Quiero que las mujeres valoren sentirse fuertes, saludables y cómodas en su propia piel. Soy extremadamente privilegiada de tener los recursos que tengo para mi salud y sé que no es así para la mayoría de las personas. Estoy agradecida y quiero usar mi voz, seguir luchando por las mujeres”.

Con información de Bang Showbiz.