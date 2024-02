David Bisbal habla del Alzheimer que padece su papá: "Ya no me reconoce"

David Bisbal lamenta que su papá ya no lo reconozca

“Está feliz, está en su mundo, por así decirlo, pero estoy contento porque cada vez que tengo la oportunidad de verlo, cuando yo le muestro una sonrisa, él me sonríe y eso es lo que más me importa. Cuando estoy con mi padre, no muestro mi tristeza, aunque por dentro estoy triste de sentir que no me conoce. Cuando lo veo le digo: ‘Pepe ¡qué guapo estás!, mira qué bien, qué afeitado tan bonito llevas y se pone contento, se pone feliz”, relató.

Finalmente, el astro español aseguró que tener a un familiar con este padecimiento le permitió conocer más acerca del Alzheimer, por lo que ahora tiene más empatía con las personas que viven lo mismo que él.

“Estoy acostumbrado a esa situación, es algo que seguramente mucha gente podrá estar viviendo y me quedo con que cada vez que lo veo, obtengo una sonrisa”, recalcó.

En octubre del año pasado, David Bisbal compartió un íntimo momento con su papá a través de un video en el que dejó ver que don José estaba enfermo y ya no reconocía a su familia más cercana.

El papá de David Bisbal ya no lo reconoce debido al Alzheimer que padece. (Instagram/davidbisbal)

Pese a que la memoria del papá del cantante se ha deteriorado gravemente, todos sus parientes, incluido el intérprete de Bulería, se han encargado de recordarle cada que pueden quién es y lo mucho que lo quieren

Con información de Agencia México.