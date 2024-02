Camilo Blanes reaparece con looks femeninos en otro perfil de Instagram

¿Camilo Blanes estuvo en rehabilitación?

“Aunque estoy haciendo algo y no puedo hablar mucho de eso, creo que ya podemos ayudarlo. Ya te conté que acá es muy difícil porque tiene 40 años, pero estamos en ello y yo estoy muy pendiente de él todo el tiempo”, platicaba su mamá, Lourdes Ornelas.

Lourdes Ornelas y su hijo Camilo Blanes. (Instagram/Camilo Blanes)

En entrevista para el programa Ventaneando, declaró que se estaba haciendo cargo del museo que existe en España en honor a Camilo Sesto, con quien tuvo un romance en la década de los 80 y fruto de ello nació Camilo Blanes.

“Yo me estoy llevando todo porque en la casa se va a echar a perder (el patrimonio). Me estoy llevando los coches, me estoy llevando la ropa, todo lo que se pueda porque en la casa no hace nada eso”, declaraba.