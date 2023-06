Camilo Blanes habla sobre su transición a mujer: “Quiero saber quién soy”

Camilo Blanes dice que se parece a su papá, Camilo Sesto, a morir

"¿Máxima bronca? he oído, pero no sé por qué, las palabras me duelen. Ante todo, lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando. ¿Por qué tenemos que estar pegados todos?”, comentó al inicio de la plática sobre la vía pública y a bordo de un scooter eléctrico.

Lourdes Ornelas y su hijo Camilo Blanes. (Instagram/Camilo Blanes)

Cuando el reportero le preguntó acerca de su supuesto cambio de género y el consumo de hormonas para lograrlo, Camilo, que ahora se promueve como Sheila Devil, buscó evadir las preguntas y dijo:

“Soy del sexo que siempre he sido. Camilín es aborreciente, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir”.

Expresó que si alguien no está de acuerdo en su forma de proceder, o “si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer”.

Camilo Blanes de 39 años mencionó que está “solterísimo”, y que la mujer con la que se ha fotografiado y lo presume en redes, no es su novia. “Muy amiga y que, sin embargo, ahora mismo estoy enamorado”.

Camilo Blanes siempre quiso ser mujer, asegura la prensa española. (Instagram)

“Lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba”, puntualizó.

En lo referente a la relación con su mamá Lourdes Ornelas que se ha mostrado preocupada por su salud, comentó que últimamente hablan mucho y que está muy bien, además, la ama. “¿Tú ves odio en mi corazón?”, preguntó.