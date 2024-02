Erika Buenfil reveló los mejores recuerdos que guarda de Lucero al actuar juntas

Lucero y Erika Buenfil actuaron en la telenovela 'Mañana es para siempre'

Destacó que a Lucero no le importaba, en aquel entonces, si su personaje Bárbara Greco hablaba mucho o no, pues al principio su papel era más pequeño que el de ella.

“Colunga no salía todavía porque aún eran niños (los personajes), yo era la pareja de Rogelio Guerra y ella entraba como de nuestra secretaria y no, no, no... es encantadora. Cuando hicimos la muerte (de su personaje Montserrat) nos reíamos, es muy buena compañera, no todas son muy buenas compañeras, he de decirte, y ella sí lo es”, subrayó la actriz.

Telenovela 'Mañana es para siempre'. (Televisa)

Agradecida por la opinión que destacó de ella, la intérprete de éxitos musicales como Cuéntame y Ya no, le respondió a través de su perfil oficial en X:

“Qué adoradísima, mi querida Erika Buenfil. Gracias de corazón por esas palabras tan lindas. No se da tan fácil que una súper actriz con esa enorme trayectoria hable así de bonito de una compañera. Gracias por tu camaradería y cariño. Eres una picuda. Te abrazo y te quiero siempre”, concluyó.