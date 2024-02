Kim Kardashian y Odell Beckham Jr. reavivan los rumores de romance

Kim Kardashian y Odell Beckham Jr. vuelven a despertar rumores de romance

Kim Kardashian y Odell Beckham Jr. fueron vinculados por primera vez en septiembre de 2023 cuando una fuente le dijo al sitio de noticias Page Six que habían “estado saliendo de manera informal” y, a menudo, en entornos grupales.

Kim Kardashian. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Luego, reavivaron las especulaciones sobre que estaban saliendo cuando la estrella de The Kardashians asistió a la fiesta del cumpleaños número 31 de Beckham Jr. en la ciudad de Nueva York en noviembre de 2023. También celebró con él en su fiesta de cumpleaños número 30 el año anterior.

Si están saliendo, no sería el primer jugador de la NFL con el que Kim tiene un romance. La empresaria salió con la entonces estrella de los New Orleans Saints, Reggie Bush, en 2007 e incluso apareció en el antiguo reality show de su familia, Keeping Up with the Kardashians, pero se separaron en 2010.