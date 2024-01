Travis Kelce revela cómo él y Taylor Swift sobrellevan la fama en su relación

Travis Kelce cuenta como él y Taylor Swift sobrellevan su relación

La entrevista del jugador de los Kansas City Chiefs rápidamente se viralizó y la base de fanáticos de Taylor Swift elogió la dulce respuesta.

"Travis es un gran tipo", dijo un fanático en X. "Taylor y Travis son increíbles en lo que hacen y siempre muy amables y generosos". Un usuario emocionado escribió: “Mi corazón. No puedo lidiar con eso. Creo que los fans de Taylor nunca supieron que podría ser tan bueno para ella”. "Basta, son tan perfectos", elogió otro seguidor.

Taylor Swift y Travis Kelce (Gotham/GC Images)

Travis Kelce se está preparando para el partido de campeonato de la AFC contra los Baltimore Ravens, y aseguró que la prensa es su principal objetivo en este momento. "Se escucha a los medios durante todo el año, si no estamos teniendo éxito, tal vez digan que yo no estaba concentrado o que el equipo no está enfocado en ciertas cosas", explicó. "Si estás en este edificio, sabes exactamente lo que está pasando".

El dos veces campeón del Super Bowl continuó: “Así que tienes que compartimentar lo que escuchas y asegurarte de mantenerte concentrado y brindarles a todos en el edificio y en ese equipo la percepción correcta cuando entras".