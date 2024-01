Calvin Harris y Taylor Swift podrían 'reencontrarse' en Las Vegas muy pronto

Calvin Harris habló mal de su experiencia en Las Vegas en el pasado

Calvin Harris admitió en el pasado que ‘se cansó’ de Las Vegas durante sus estancias anteriores en la ciudad. Así lo declaró a BBC Radio 2: 'Estaba allí al menos todas las semanas, tocando. Llegué al punto en que estaba allí demasiado. Me cansé de eso'.

Cuando se le preguntó si la experiencia sofocó su creatividad, Calvin respondió: 'Un millón por ciento. Era irreal. No se estaban haciendo melodías. No hice ninguna canción durante un año o tal vez un año y medio. Estaba cultivando zanahorias y eso fue genial. Cultivé sandías, lo que para un chico escocés (como yo) me hizo vibrar cuando cultivé mi primera sandía. Pero la creatividad no fluía’, señaló.

Taylor Swift y Calvin Harris colaboraron en la canción 'This is what you came for' aunque originalmente no lo aceptaron (Getty Images)

Calvin Harris es uno de los DJ y productores más exitosos de los últimos tiempos ya que ha colaborado con artistas como Rihanna y la propia Taylor Swift, con quien compuso y grabó el tema (aunque sin admitirlo en un principio) This is what you came for, en el que aparecen tanto la voz de la barbadense como el de la novia de Travis Kelce. De cerrarse el acuerdo para el regreso de Calvin a Las Vegas, los ex novios estarían el mismo fin de semana a metros de distancia en la Ciudad del Pecado.

